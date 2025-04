El Lulus SMA, Ahmad Dhani Bersatu dengan Maia

TEMPO.CO, Jakarta -Putra kedua pasangan Ahmad Dhani dan Maia Estianty, El Jallaludin Rumi baru saja lulus SMA. El mengunggah foto kebahagiaannya itu di akun Instagramnya, Sabtu, 6 Mei 2017. Yang membuat 'baper' para netizen adalah foto El tersebut diapit oleh kedua orangnya, Ahmad Dhani dan Maia Estianty.



"Me, my dad and my mom,' tulis El, 6 Mei 2017. El mengunggah tiga foto bersama kedua selebritas itu.



Maia juga mengunggah foto yang sama di akunnya. "Congratulation once again !!!! @elelrumi #maiaestianty #diarymaia #elrumi #graduation #happygraduation," tulisnya dalam keterangan foto, Sabtu, 6 Mei 2017.



Dalam foto tersebut, El terlihat mengenakan kostum wisuda lengkap dengan jubah serta topi toga. Ia berdiri di antara ayah dan ibundanya. Ketiganya kompak tersenyum, memperlihatkan potret keluarga yang sangat bahagia.



Meski tak lagi berstatus sebagai suami istri, tetapi Dhani dan Maia tetap menjaga hubungan baik untuk anak-anaknya. Foto ini lantas menjadi sumber perhatian bagi ribuan netizen.



"Terenyuuhhh buka instagram trus lihat postingan bunda @maiaestiantyreal ini... salut sama bunda.. Dan congratz juga buat Elrumi atas kelulusannya," ujar pemilik akun @sary_neela93.

"air mata saya netes liat foto ini bunda @maiaestiantyreal semoga ada keajaiban biar bs bersama lg sm ahmaddhaniprast .. Keliatan kalo @elelrumi bahagia bgt ayah bundanya bs foto kaya gini bertiga. Lengkap rasanya," tulis ichamelysa.



"Andai mereka bisa bersama lagi," kata akun Okta.



Sementara itu, setelah kelulusan ini, rencananya El akan melanjutkan kuliah ke luar negeri. Ia akan kuliah di University of London, Inggris. Keputusan ini pun sangat didukung Ahmad Dhani dan Maia.

ALIA