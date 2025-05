TEMPO.CO, Jakarta - Masih ingat film Harry Potter? Jagoan dalam film yang diangkat dari novel J. K. Rowling itu adalah tiga sekawan Harry Potter, Ron Weasley, dan Hermione. Di film itu Hermione pacaran lalu menikah dengan Ron dan Harry dengan adik Ron, Ginny.



Sejumlah penggemar--mungkin Anda ada di dalamnya--menginginkan Harry Potter menikah dengan si kutu buku Hermione.



Keinginan itu seakan menjadi kutukan bagi Emma Watson, yang memerankan Hermione. Di dunia nyata, ia berkencan dengan Harry! Bukan Harry Potter, tapi Pangeran Harry, adik calon raja Inggris, Pangeran William.



Emma yang juga didapuk sebagai salah satu duta PBB digosipkan tengah menjalin hubungan spesial dengan Harry. Hubungan itu konon terjalin sejak tahun lalu, setelah Emma putus dari Matthew Janney.



Adapun Harry sang Pangeran, ahai... ia pun sudah berpisah dengan pacarnya, Cressida Bonas, pada April 2014, setelah dua tahun bersama. Dia kini sedang kecanduan bermain ski bersama Putri Beatrice, Putri Eugenie, dan teman-temannya.



Konon Harry yang memulai kisah cinta itu. Semua berawal ketika ia mengirim surat elektronik kepada Emma. Dalam suratnya, ia mengajak Emma untuk bertemu.







Emma memenuhi undangan tersebut dengan sarat. Ia diperbolehkan membawa Ron dan Ginny--eh-- beberapa teman agar nyaman. Harry bungah dan menhormati permintaan itu. "Harry tak ingin membuat dia merasa tidak nyaman," kata orang yang dekat dengan keduanya, seperti dikutip dari News.com.



Sumber itu juga bercerita, Harry bukan hanya jatuh cinta pada penampilan fisiknya.







Soal fisik, Emma memang tiada duanya. Lihat saja penampilan terakhirnya di karpet Oscar kemarin. Mengenakan gaun dengan bagian belakang terbuka, ia mengundang decak kagum orang.



Nah, sejak itu, para penggemar Emma membicarakan hubungan idolanya dengan Harry. Banyak yang berharap keduanya menikah. "Jika mereka memiliki anak, ia akan benar-benar menjadi pangeran yang tampan," tulis salah satu penggemar.



Tapi, jangan terlalu senang dulu! "(Itu) Palsu!" ujar sumber tersebut seperti dikisahkan US Magazine, Ahad (22/2).



Orang dekat kerajaan itu mengatakan, kabar itu sumir. Berasal dari sumber tak jelas. Celakanya, informasi ini dengan cepat menyebar dan mendapat banyak komentar di media sosial, terutama dari penggemar Emma. "Saya dapat melihat Internet menjadi gila untuk kisah ini," kata dia.



Benarkah kutukan untuk Emma tak pernah ada?



NUR ALFIYAH | RINA ATMASARI | US MAGAZINE | NEWS.COM