Enchanting Valley Destinasi Wisata Baru di Puncak Memadukan Konsep Alam dan Permainan

TEMPO.CO , Jakarta - Kawasan Puncak, Jawa Barat, salah satu destinasi wisata favorit warga Jabodetabek. Tidak hanya jarak yang dekat dan kemudahan aksesnya, terdapat beragam destinasi wisata yang bisa dnikmati segala usia. Salah satunya Enchanting Valley by Taman Safari Indonesia.

Pengunjung bermain angklung di Waterfall of Wonder, di Enchanting Valley by Taman Safari Indonesia, Puncak, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 25 Januari 2025. Tempo/Yunia Pratiwi