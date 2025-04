Engku Emran Izin Menikahi Laudya Bella, Ini Reaksi Putrinya

TEMPO.CO, Jakarta - Laudya Cynthia Bella santer dikabarkan akan mengakhiri masa lajang dengan dinikahi oleh pengusaha asal Malaysia, Engku Emran. Laudya pun sudah mengurus persyaratan untuk menikah di Malaysia.



Engku Emran pun baru-baru ini meminta izin pada putri semata wayangnya dari pernikahan sebelumnya, Engku Aleesya agar bisa menikahi Laudya Cynthia Bella.



Putri Engku Emran tampaknya menyetujui sang ayah akan menikah lagi. Hal ini diketahui dari akun Instagram Engku Emran. Dia membagikan foto sedang tersenyum bersama sang putri.



"It's a great feeling when you can tell your daughter is happy for you (Perasaan yang sangat luar biasa saat kau tahu bahwa putrimu ikut bahagia untukmu)," tulis Engku Emran dalam kolom keterangan.



Sayangnya, Engku Emran menonaktifkan kolom komentar postingannya tersebut. Meski begitu foto yang diunggah Minggu, 20 Agustus 2017 itu telah mendapat 17 ribu like lebih.



Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran dikabarkan akan menikah pada September 2017 mendatang. Pernikahan mereka akan diadakan secara sederhana di Malaysia. Hingga saat ini Laudya Cynthia Bella telah mengurus Surat Numpang Nikah di KUA Jagakarsa, Jakarta.



