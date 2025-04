TEMPO.CO, Jakarta - Penari sekaligus Aktor asal India, Faisal Khan, mendapat bingkisan dari penggemarnya di Palangkaraya. “Terima kasih banyak atas hadiah yang indah,” ujar Faisal dalam video yang diunggah dalam akun Instagramnya, @faisalkhan30, Jumat, 2 Juni 2017.



Dalam video tersebut, Faisal Khan, 18 tahun, menunjukkan beberapa barang yang ia peroleh, seperti kaus hitam dan makanan ringan khas Palangkaraya. Nama Ihsan tertulis dalam kertas putih bergaris yang ditunjukkan oleh Faisal dalam videonya.



Bukan hanya kaus dan makanan ringan, Faisal Khan juga memperoleh kipas kecil berwarna merah muda. “Kipas ini luar biasa,” ujarnya sambil menyalakan kipas yang ditaruh di telapak tangan kanannya.



Ketika kiriman hadiah diunggah dalam akun idolanya, sang penggemar pun langsung menunjukkan kebahagiaannya dalam kotak komentar Faisal.



Dalam akun Instragram @Ihsan521, Muhammad Ihsan menuliskan “@faisalkhan30 brooooo that’s me!!!”



”Shocked you received my package!!! You’re welcome bro,” tulis Muhammad Ihsan gembira lantaran hadiahnya sudah di tangan Faisal Khan.



AMMY HETHARIA