Fasilitas Baru di Bandara Soekarno-Hatta, Penerima Penghargaan Asia Pasifik ASQ Awards 2024

TEMPO.CO, Tangerang - Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu yang terbaik di Asia Pasifik dengan meraih ASQ Awards 2024 pada kategori bandara dengan jumlah penumpang di atas 40 juta per tahun atau Best Airport over 40 Million Passengers in Asia-Pacific. Ajang penghargaan itu diselenggarakan oleh Airports Council International (ACI).