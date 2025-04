Fast Furious 8, Michelle Rodriguez: Tanpa Paul Tak Mudah

Perbesar

Transformasi gaya Michelle Rodriguez yang memerankan Letty Rodriguez dalam film Fast and Furious. Ia muncul sejak film The Fast and the Furious di tahun 2001, Fast & Furious 6 (2013), dan Furious 7 (2015). Buzzfeed.com, Mark Ralston/AFP/Getty Images

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini