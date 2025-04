Fergie Mantan Black Eyed Peas Dekat dengan Justin Timberlake?

TEMPO.CO, Los Angeles - Penyanyi Fergie, 42 tahun baru saja mengumumkan perceraian dari suaminya, Josh Duhamel. Sejak itu, banyak rumor yang berkembang jika Fergie kembali berhubungan dengan Justin Timberlake yang kini sudh menikah dengan aktris Jessica Biel.



Ketika Fergie tampil di 'Plead The Fifth' sebagai bagian dari penampilannya di 'Watch What Happens Live with Andy Cohen', si pembawa acara bertanya kepadanya tentang rumor tersebut.



"Tidak terlalu serius, apakah saya diperbolehkan untuk tidak menjawab ini? " kata Fergie.



Ini bukan pertama kalinya mantan anggota Black Eyed Peas ditanya tentang hubungan asmara dengan Justin Timberlake. Pada 2006 dia mengakui bahwa mereka "bersenang-senang dan saling mengerti, meski keduanya sedang berhubungan dengan seseorang.



"Salah satu teman baik saya berkencan dengan JC Chasez, jadi kami semua nongkrong dengan 'N Sync. Justin dan saya pergi bersama dan bersenang-senang, kami pergi ke Hawaii bersama. Tapi kami tidak pernah serius, dia adalah Mr. Right Now," kata Fergie saat itu.



Fergie memiliki satu anak, Axl hasil pernikahannya dengan Josh Duhamel. Fergie menegaskan kalau dia tidak ingin berkencan dulu dengan siapapun.



"Saya tidak tahu, terlalu cepat bagi saya untuk berpikir berkencan, saya terbuka untuk mencintai, tapi terlalu cepat."



Fergie sebelumnya mengaku masih memiliki "begitu banyak cinta" untuk Josh, dia dan aktor berusia 44 tahun itu akan selalu menjadi "teman baik". "Kami teman baik, Josh dan aku, ada begitu banyak cinta yang kita miliki untuk satu sama lain. Kami sangat menyukai satu sama lain, kami saling bersenang-senang. Kami hanya bukan pasangan romantis lagi."



FF | ALIA