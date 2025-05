Film Chanyeol dan Seohyun Laku Keras di Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Film So I Married an Anti-fan yang dibintangi dua idola dari S.M. Entertainment laku keras di Cina. Demikian disampaikan agensi Korea Selatan tersebut. Film produksi Korea Selatan-Cina itu dibintangi Chanyeol EXO dan Seohyun Girls' Generation.



So I Married an Anti-fan tayang perdana di Cina pada Kamis, 30 Juni 2016, dan telah mendapat 28,3 juta yuan atau 4,8 miliar won (US$ 4,18 juta) dari penjualan tiket hingga Jumat, 1 Juli, berdasarkan data China Box Office.



Dalam film ini, Chanyeol pertama kali menjadi pemeran utama sejak ia terjun ke dunia akting sekaligus menjadi penampilan perdananya pada film Cina. Film komedi romantis itu diadaptasi dari novel online Korea yang ditulis oleh Kim Eun-jung. Ceritanya tentang acara realitas saat Hujun (Chanyeol) dan anti-fan dirinya, reporter Myomyo (Mabel Yuan), tampil bersama. Novel ini juga telah diterbitkan di banyak negara, termasuk Cina, Indonesia, dan Thailand.



Pada film itu, Seohyun berperan sebagai Irin, cinta pertama Hujun. Ini adalah debut Seohyun dalam film Cina. Lagu tema dalam film tersebut, I Hate You, dibawakan oleh duet Chanyeol dan Seohyun.



Chanyeol dijadwalkan berkunjung ke dua kota di Cina untuk promosi film tersebut, yakni Beijing pada Senin, 4 Juli, dan Shenzhen keesokan harinya. Demikian dilansir dari Yonhap.



ANTARA