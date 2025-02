Film dan Drama yang Pernah Dibintangi Mendiang Kim Sae Ron

Kim Sae Ron mengawali kariernya di dunia seni peran pada usia 9 tahun melalui film A Brand New Life pada 2009, di mana ia memerankan seorang anak yatim piatu yang ditinggalkan di panti asuhan. Aktingnya yang penuh emosi di film ini mendapat banyak pujian, dan membuka jalannya menuju ketenaran.

Setahun kemudian, ia semakin dikenal setelah membintangi film aksi The Man from Nowhere bersama Won Bin. Dalam film ini, Kim berperan sebagai seorang gadis kecil yang diculik oleh organisasi kriminal, sementara seorang pria misterius berusaha menyelamatkannya. Perannya dalam film ini membuatnya meraih perhatian luas dan dianggap sebagai salah satu aktris cilik paling berbakat saat itu.