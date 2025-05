Follower Membludak, Akun Instagram Boyband Korea BTS Down

TEMPO.CO, Jakarta - Popularitas boy group asal Korea Selatan, Bangtan Boys, nampaknya memang tak diragukan lagi. Baru kemarin, Kamis, 19 November 2015, mereka membuka akun instagram resmi. Namun, dalam waktu hitungan jam setelah dibuka, akun yang diberi nama "bts.bighitofficial" itu langsung down. Di laman instagramnya tertera kalimat, "Sorry, this page isn't available. The link you followed may be broken, or the page may have been removed."



Sempat beredar berbagai kabar terkait penyebab jebolnya akun instagram milik boy group yang akrab disapa BTS ini. Ada yang mengatakan bahwa Big Hit Entertainment, manajemen BTS, sengaja menghapus akun itu untuk 'menggoda' ARMY -sebutan bagi fan BTS-. Namun, ada juga versi lain yang menyatakan bahwa pihak instagram menghapus akun itu karena mengira itu adalah SPAM dan kemudian pihak instagram malah memverifikasi akun buatan fan yang lebih dulu ada.



Demi meredakan rumor tersebut, pihak Big Hit langsung mengeluarkan keterangan resmi melalui akun twitter @bts_bighit. Big Hit mengatakan bahwa akun instagram boy group asuhannya itu tidak dihapus, melainkan tengah mengalami down akibat jumlah follower yang terus-menerus bertambah dalam jumlah besar dalam waktu bersamaan. Mereka juga menyatakan akun tersebut dalam upaya perbaikan. Sampai berita ini diturunkan, kondisi ini masih berlangsung.



Sebelum down, akun instagram milik grup yang beranggotakan 7 orang ini sempat memposting beberapa foto dan video. Foto dan video tersebut merupakan 'bocoran' dari mini album terbaru mereka, The Most Beautiful Moment In Life Part 2, yang akan dirilis pada 30 November mendatang.



Untuk foto, mereka telah sukses memposting semuanya yang berjumlah 12 buah. Namun sayangnya untuk video, baru 2 video saja yang berhasil diposting, yaitu video milik Yoongi dan Seokjin. Rencananya, mereka akan memposting 7 buah video yang menampilkan masing-masing anggota.



BTS akhirnya melanjutkan aksi pembocoran mini album terbarunya melalui akun facebook resmi mereka, BTS. Video milik Yoongi dan Seokjin kembali diunggah disana, diikuti dengan video milik kelima anggota lainnya, yakni milik Hoseok, Taehyung, Jungkook, Namjoon dan terakhir milik Jimin.



Bangtan Boys atau BTS kini tengah bersiap untuk melaksanakan konser tunggal mereka bertajuk The Most Beautiful Moment In Life: On Stage yang akan dilangsungkan selama 3 hari berturut-turut, mulai 27 November hingga 29 November 2015. Dan, pada 30 November, barulah mini album terbaru mereka, The Most Beautifuil Moment In Life Part 2, dirilis.



