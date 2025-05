Foto Adik Kim Kardashians dan Pacarnya Bikin Geger Netizen

TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga Kardashians tak bosan membuat sensasi. Kali ini, adik tiri Kim Kardashian, Kylie Jenner, mengunggah dua foto sensasional bersama pacarnya, Tyga, di akun Instagram @kyliejenner.



Dalam caption foto itu, Kylie menuliskan ucapan selamat ulang tahun kepada penyanyi rap Tyga, "Happy birthday baby." Pada foto pertama, Kylie tampil tanpa mengenakan baju atasan dan bercelana jins. Ia mendekap Tyga di dadanya, dengan mata terpejam. Di foto kedua, Kylie yang masih tak mengenakan baju, mendekap Tyga dengan wajah tersenyum lebar.



Foto ini menuai berbagai reaksi dari follower Kylie di Instagram. Akun @slayer_reign menulis foto yang diunggah Kylie adalah hal yang menjijikkan. "That is absolutely disgusting."



Akun @mo_weezy menasihati Kylie agar tak tampil vulgar pada umurnya yang baru 18 tahun. Hal ini tak pantas dilakukan oleh Kylie yang masih remaja. "This is beautiful but i can't help to think you are only 18. My parents would kill me if i ever took some photos like this and im 21! You are only 18. Enjoy being a kid while you can."



Namun banyak pula netizen yang menyukai foto-foto Kylie. Sebanyak 2,9 juta orang menyukai foto Kylie dan ratusan ribu lainnya memberi komentar.



Ini bukan pertama kalinya Kylie Jenner mengunggah foto seksi. Seperti keluarga Kardashians lainnya, Kylie gemar tampil menggoda.



Kylie yang baru berusia 18 tahun, adalah anak bungsu Kris Jenner dan Caitlyn Jenner. Ia juga tampil sebagai salah satu bintang di serial Keeping Up With Kardashians.



