TEMPO.CO, Jakarta - Belum lama ini artis cantik Pevita Pearce membuat heboh pengguna Instagram. Tepatnya dua hari lalu Pevita mengunggah foto bersama dengan aktris dunia, Jessica Alba.



Pevita membuat iri banyak orang dengan foto tersebut. Terlihat dalam foto Pevita tengah bersandar di kepala Alba. Keduanya tersenyum manis. Pevita mengenakan gaun berwarna putih, sedangkan Alba mengenakan gaun cokelat yang dipadu warna hitam.



Keduanya terlihat cantik. Gaya rambutnya pun hampir sama. Hanya saja, Alba lebih berani dengan make-up-nya. Bintang Sin City: A Dame to Kill For tersebut mengenakan lipstik merah, sedangkan Pevita tampil natural dengan warna peach. "Girl Crush," tulis Pevita pada keterangan gambar.



"Wah beruntung banget bisa foto dengan Jessica Alba, jadi iri deh," tulis salah satu akun.



Dikabarkan Pevita diundang ke acara grand opening Tory Burch di Paris. Tidak heran jika ia bisa berpose bersama Jessica Alba yang juga turut diundang.



Pevita juga mengunggah foto dirinya dengan si empunya hajatan, Tory Burch, seorang desainer Amerika. "Thanks so much to #TimeInternational for inviting me to #ToryBurchParis #GrandOpeningEvent @irwanmussry @dramaprincess @ayunapradidwimastyo I had so much fun!" tulis Pevita.



RINA ATMASARI



