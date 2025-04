Foto Bareng Mike Lewis, Pevita Pearce: Enggak Ada Salahnya Kan?

TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan antara aktris Pevita Pearce dan Mike Lewis kembali ramai diperbincangkan. Hal ini terjadi setelah seorang anak bernama Richard Kingston mengunggah fotonya bersama Mike Lewis , Pevita Pearce, dan Kenzo (anak Mike) dalam akun instagramnya.



Ketika diminta untuk mengkornfirmasi hubungannya dengan Mike, Pevita enggan menjawabnya. "Itu kan cerita yang udah beredar dari 2012 juga. Kalau diungkit agak aneh aja," kata dia saat ditemui di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Mei 2017.



Ia mengatakan kedekatan mereka berdua murni hubungan pertemanan. "Enggak ada salahnya kan temenan sama siapa aja," ujarnya.



Pevita Pearce tak mau terlalu terbuka tentang hal pribadi. "Aku dari dulu enggak permah jawab yang berhubungan dengan itu. Aku mau ceritain yg soal karir aku. Tapi private life aku milih buat simpen," kata dia.



Pada unggahan foto instagram tersebut, Richard mengaku senang bisa menghabiskan waktu bersama Pevita, Mike dan sahabatnya, Kenzo.



Pada foto tersebut, Pevita Pearce juga sempat mengomentari unggahan foto tersebut. "Kingston, you just started a gossip. They have no idea who took the pic," tulis Pevita.



DINI TEJA