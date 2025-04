Foto Bareng Pacar Baru, Mantan Nikita Willy Kasih Like

TEMPO.CO, Jakarta - Nikita Willy biasanya tertutup tentang hubungan asmaranya. Setelah putus dengan Tutde, pria asal Bali, kabarnya Nikita sedang berhubungan dengan seorang anak pengusaha transportasi Blue Bird bernama Indra Priawan Djokosoetono.



Indra kabarnya pernah berpacaran dengan artis Pevita Pearce.

Melalui akun Instagram, untuk pertama kalinya Nikita Willy memperlihatkan keakrabannya bersama Indra Priawan Djokosoetono.



Dalam foto bernuansa hitam putih, Nikita Willy dan Indra berdiri dalam posisi berhadapan. Indra bahkan melekatkan wajahnya pada kening bintang sinetron Kau Yang Berasal Dari Bintang itu. Sayangnya, ia tak menyertakan keterangan dalam unggahannya.



Foto tersebut seolah menjawab gosip yang berkembang selama ini tentang hubungan mereka.



Ternyata foto tersebut diberi like oleh Tutde, mantan Nikita. Sebanyak 15465 menyukai foto tersebut. "Gantengan bli @tutde ...wah di like jg sama babng @tutde," tulis yu_niz.



Netizen pun langsung membanjiri kolom komentar Nikita Willy. "Langgeng yaah kak. My favorite couple @nikitawillyofficial94 @indpriw," kata pemilik akun @fajarofficial97.



"No caption kaa @nikitawillyofficial94 ...Langgeng yah ka ..semoga ka @indpriw Yg terakhir dan semoga ka niki yg terakhir jg untuk ka indra .Semoga sampe pelaminan ...Aminn," ujar @yantizaskia24 menambahkan



