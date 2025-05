Foto Ciuman Selena Gomez dengan Justin Bieber Masih Terpopuler

TEMPO.CO, Los Angeles - Tampaknya Selena Gomez dan Justin Bieber terus menjadi bahan perbincangan hangat bagi netter. Walau keduanya telah lama putus hubungan, foto ciuman Gomez dengan Bieber sampai saat ini masih terfavorit di Instagram.



Dilansir Hollywoodlife, Jumat, 6 Mei 2016, saat keduanya masih menjalin hubungan spesial, Bieber mengunggah foto dia berciuman dengan Gomez di kolam renang.



Foto ciuman tersebut mendapatkan banyak like dari netter. Ada 3,5 juta like. Begitu banyaknya like, foto tersebut masih menjadi foto terfavorit karena banyak disukai pengguna Instagram.



Bahkan foto supermodel Kendal Jenner yang membentuk rambutnya menyerupai bentuk hati belum mampu mengalahkan popularitas foto ciuman Bieber dengan Gomez.



Keduanya juga masih menjadi pasangan artis yang amat diinginkan netter untuk kembali merajuk kasih. "Sayang sekali mereka kini tak lagi saling menyapa. Padahal keduanya sangat serasi," tulis netter.



RINA ATMASARI