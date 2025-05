Foto Hot, Bikini Agnez Mo Bikin Tegang Netizen

TEMPO.CO, Jakarta - Agnes Monica Muljoto kembali membuat geger media sosial. Melalui akun instagram @agnesmonicazone, perempuan yang biasa dipanggil Agnez Mo itu mengunggah foto hot dengan pose menggoda. Dalam foto promo album terbaru Boy Magnet itu Agnez Mo hanya mengenakan bikini dan celana super pendek. Kontan para netizen tegang dan ramai berkomentar, Kamis, 26 November 2015.



Sebagian besar netizen memuji kemolekan tubuh pelantun Coke Bottle tersebut. "Seksi," ujar netizen dengan akun @leni481 secara singkat. Bahkan, akun @dodi1225 berkomentar, "Hot bikin tegaaaaaaang."



Dari puluhan pujian, terselip pula beberapa komentar sindiran yang ditujukan pada artis yang pernah beradu akting dengan salah satu personel F4, Jerry Yan, itu. "We miss ur beautiful voice on beautiful song more than we miss ur hot body," tulis salah netizen dengan akun @ticoadiputra.



Sebelumnya, foto hot serupa juga pernah diunggah oleh aktris sekaligus pedangdut Julia Perez dalam akun instagramnya. Seperti diketahui, penyanyi yang mempopulerkan lagu Belah Duren tersebut memang sangat mengagumi Agnes Monica.



Foto tersebut merupakan salah satu foto promo album internasional Agnez Mo yang berjudul Boy Magnet yang telah rilis satu minggu yang lalu.



DINI TEJA

