Foto Marshanda Ini Mengingatkan Netizen pada Julia Perez

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak memutuskan melepas hijab beberapa tahun lalu, Marshanda kerap mengunggah foto berpakaian agak "terbuka". Dia tak ragu mengekspos keindahan tubuhnya.



Baca: Gabung dengan Geng Sosialita Nia Ramadhani, Ini Kata Marshanda



Pada Kamis, 14 September 2017 lalu misalnya. Melalui akun Instagram pribadinya, Marshanda mengunggah foto dirinya tengah mengenakan gaun panjang berwarna hitam.



Caca, panggilan akrabnya, tampak memamerkan keindahan tubuhnya dengan memilih gaun berbelahan tinggi. Begitu pun dengan bagian atasnya, Marshanda memilih potongan asimetris off shoulder yang mengekspose bagian pundaknya.



Mantan istri Ben Kasyafani itu terlihat berdiri di pinggir sebuah kolam renang berlatar belakang pemandangan laut. Dia juga terlihat memalingkan wajahnya dari bidikan kamera.



“To live and just feel. Isn't that amazing? ,” tulisnya untuk keterangan foto.



Unggahan Marshanda itu pun berhasil mencuri perhatian netizen. Bukan karena pakaian yang dikenakan, melainkan wajah Marshanda yang dinilai netizen mirip dengan mendiang Julia Perez.



“tadinya w pikir jupe,” ujar netizen di kolom komentar.



“dagunya.. jadi bikin inget jupe,” uajr netizen lainnya.



“salfok ihh...posenya bikin keingetan mamita jupe,” timpal netizen lainnya di kolom komentar Instagram Marshanda.



TABLOID BINTANG