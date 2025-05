Foto Mesra Agnez Mo dan Devin Wiggins Kembali Beredar

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini kisah asmara Agnez Mo dan Devin Wiggins kerap diperbincangkan. Agnez, pelantun Coke Bottle ini, dikabarkan tengah menjalin hubungan spesial dengan Wiggins, seorang personal trainer di Los Angeles.



Kabar ini berembus kuat karena Wiggins kerap mengunggah potret kebersamaannya dengan Agnes Mo di sosial media. Pada Senin kemarin, Wiggins kembali mengunggah foto dirinya dengan Agnes di Instagram.



"Loving every moment with this girl!#oneboat #asiabreedsdimes @agnezmo," tulis Wiggins pada keterangan gambar. Dalam gambar, Agnes memeluk Wiggins dari belakang. Terlihat Agnes sendiri yang mengambil gambarnya.



Spekulasi kedekatan Agnes dan Wiggins mencuat ketika Wiggins pertama kali mengunggah gambar di akun Facebooknya pada akhir tahun lalu. Terlihat pria berewok itu tampil mesra dengan Agnez Mo yang mengenakan gaun seksinya.



RINA ATMASARI