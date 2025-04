Foto Mesra dengan Marissa Nasution, Ini Kata Mike Lewis

TEMPO.CO, Jakarta - Selebritas Mike Lewis mengklarifikasi soal foto mesra berdua dengan Marissa Nasution di Instagram belum lama ini. Mantan suami Tamara Bleszynski itu mengaku foto bersama Marissa yang diunggahnya hanya untuk iklan produk kecantikan. Namun, Mike Lewis mengaku foto bersama Marissa itu sesuatu yang spesial. Karena selama 10 tahun bersahabat, baru kali ini ada kesempatan menjadi model iklan bardua.

Mike juga menegaskan, kemesraan yang ditunjukkan dalam foto bukan menandakan mereka berpacaran. "Sesuatu yang benar-benar spesial untuk kita, tapi orang nggak mikir panjang karena kita tidak berpacaran. Ya, dia itu sahabat baik saya. Cuma itu," kata Mike Lewis di acara premier film Moamar Emka's Jakarta Undercover, XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Februari 2017.

Mike tidak mau membantah bahwa foto yang ramai dibicarakan netizen sebuah momen yang sangat spesial. "Ya, special moment for friends. Karena sampai sekarang ya aneh juga kan kita dua-duanya artis dan model, tapi belum pernah ada pemotretan bareng. Jadi it was a cool moment for us," kata Mike Lewis. *

