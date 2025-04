Foto Mesra Selena Gomez dan The Weeknd Ini Disukai Fans

TEMPO.CO, Los Angeles - Setelah putus dengan Justin Bieber, Selena Gomez mulai berani pamer kesemraan dengan pacar barunya penyanyi The Weeknd. Ini debut keduanya muncul bersama di Met Gala 2017.



Mengutip The Hollywood Reporter, foto perdana Selena dan The Weeknd sebagai sepasang kekasih di red carpet Met Gala 2017 berhasil mendapatkan lebih dari 7 juta likes. Perolehan like dari netizen tersebut pun menempatkannya sebagai foto Met Gala 2017 yang paling disukai oleh publik.



Lebih hebatnya lagi, dua foto Selena Gomez lainnya dari event fashion tahunan itu juga sukses menduduki urutan kedua dan ketiga yang paling banyak disukai di Instagram. Secara berurutan, dua potret pelantun "It Ain't Me" tersebut tercatat meraih lebih dari 6 juta likes dan 4,2 juta likes.





Di urutan lainnya ada foto selfie Kylie Jenner di kamar mandi menempati urutan keempat. Gambar tersebut mendapatkan likes sebanyak 3,3 juta dari pengikutnya.



Melengkapi urutan lima teratas, terdapat foto red carpet Kendall Jenner yang mengenakan gaun tembus pandang, penampilan Kendall mendapatkan lebih dari 2,6 juta likes.



