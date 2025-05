Foto Pre Wedding Putri Titian-Junior Liem Ada di Internet

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Titian dan Junior Liem sudah sekitar tiga tahun berpacaran. Putri Titian dan Junior Liem selama ini cenderung tertutup jika ditanya soal pernikahan. Diduga perbedaan agama menjadi penyebabnya. Putri Titian seorang Muslim, sementara Junior Liem beragama Kristen.

Belum lama ini akun Instagram fotografer Diera Bachir mengunggah dua foto yang menunjukkan Putri Titian dan Junior Liem dalam balutan busana pengantin. Putri Titian tampak cantik memakai gaun berwarna putih. Sementara Junior Liem tampak gagah dengan setelah jas.



Caption romantis disematkan Diera Bachir. "When Reality is finally better than your dreams Junior Liem & Putri Titian (ketika realita akhirnya lebih baik dari mimpi-mimpi)," dan "My great hope is to laugh as much as i cry, to get my work done, and try to love somebody and have the courage to accept the love in return (harapan terbesarku adalah tertawa sesering aku menangis, untuk menyelesaikan tugasku dan mencoba mencintai seseorang dan punya keberanian untuk menerima cinta sebagai balasan)."

Akun penata rias @victoria_makeupatelier yang merias Junior Liem dan Putri Titian juga menuliskan kata-kata puitis saat mengunggah foto pasangan ini.

"Cant move on from this couple They are bery dynamic and crazy funny Humble and simple. You guys is an inspiration for so many couple to be one and tolerate each other (Tidak bisa berlalu dari pasangan ini. Mereka sangat dinamis dan lucu. Ramah dan sederhana. Kalian adalah inspirasi bagi banyak pasangan untuk bersatu dan saling toleransi)" tulis Victoria.



Putri Titian dan Junior Liem justru tidak terlihat mengunggah foto ini. Namun kepada sebuah media online, Putri Titian menyebut foto tersebut merupakan pre-wedding.

TABLOID BINTANG.COM