Francia Raisa, Pendonor Ginjal Selena Gomez

Francia Raisa lahir dan besar di Los Angeles. Ia pernah menyabet gelar Gracie Award tahun 2011 dan LA Femme Film Festival Rising Star tahun 2012 atas perannya dalam serial The Secret Life of the American Teenager.

Lewat akun Instagram tahun lalu, Francia Raisa mengungkapkan dirinya dengan Selena Gomez telah bersahabat sejak delapan tahun silam dan akrab memanggil Selena Gomez dengan sebutan "sis" (saudara perempuan).



"Saya sangat bersyukur karena Tuhan telah mempercayai saya untuk tidak hanya menyelamatkan nyawa seseorang, tapi dalam prosesnya juga mengubah diri saya," demikian penggalan tulisan wanita berusia 29 tahun ini.

Dikutip dari laman Us Weekly, seorang sumber menyebutkan orang terdekat Francia Raisa hanya tahu dirinya mendonorkan ginjal, namun tidak mengetahui kalau ternyata didonorkan kepada Selena Gomez.

Disebutkan kondisi Francia pasca operasi donor dalam kondisi sehat dan normal. "Francia menjalani gaya hidup yang sangat sehat dan tengah sibuk dengan pekerjaan. Pemulihannya berjalan dengan cepat," ungkap sumber tersebut.

