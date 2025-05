Gaet Hairstylis JLO, Agnes Monica Pamer Rambut Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Agnes Monica memamerkan rambut barunya di Instagram. Sebelum rambutnya diubah oleh penata rambut terkenal, Tracey Cunningham, mantan artis cilik itu melakukan selfie di toilet.



"When your hair colorist's salon has a big a** mirror in the restroom.... You just gotta do it. (especially when this is the last time ure gonna see that hair color) #selfie #AGNEZMO @traceycunningham1," tulisnya di caption foto.



Lalu rambut sebahunya berubah menjadi pirang bercampur hitam. Agnes terlihat berbeda. #AGNEZMO falling in love with my hair color a bit too much."Yang menyukai rambut baru Agnes sebanyak 74,3 ribu sedangkan yang berkomentar 1,487.



"@_agnezmo looks like mariah carey even she is more pretty ," tulis Rehmanzer.



Tracey Cunningham dikenal sebagai penata rambut yang sudah berpengalaman. Sejumlah artis Hollywood seperti Renee Zellweger, Jennifer Lopez, dan Kate Beckinsale telah ditanganinya.



