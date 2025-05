Gaya Rambut Cepak Zaskia Gotik Bikin Terlihat Awet Muda dan Cantik

TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak cara yang dilakukan orang untuk tampil berbeda. Hal ini juga dilakukan Zaskia Gotik. Dalam akun Instagram-nya, penyanyi dangdut ini tampil dengan gaya rambut anyar berpotongan pendek. Selama ini, pemilik goyang itik tersebut dikenal memiliki rambut ikal panjang terurai.



Bisa jadi Zaskia memilih rambut pendek atau mengubah penampilannya supaya tampak berbeda, lebih baru, seru, dan segar. Ia pun tampak awet muda dan cantik.



Melalui akun Instagram-nya, @zaskiagotixreal, Sazkia menulis, "newhair !"

Dalam foto yang diunggah pada akhir pekan lalu, Zaskia tampak berambut pendek pixie ala artis Korea. Dia mengenakan kaus turtleneck atau kaus berkerah tinggi warna biru donker dibalut celana army look setumit. Si Eneng juga berkacamata hitam, bergaya anggun. Tangannya bertumpu di bawah dada. Ia mengenakan jam tangan hitam di pergelangan tangan kirinya. Zaskia berpose duduk, seolah sedang menunggu di bandara. Di sebelahnya, tampak tas besar mewah bermerek Chanel berwarna biru dongker.



Dalam foto lainnya, Zaskia, dengan rambut pendek pixie-nya, berada di dalam pesawat. Dia mengenakan kaus turtleneck putih berlengan tujuh per delapan dengan jumpsuit atau terusan one piece berbahan denim dan berkacamata hitam. Ia menenteng tas besar bermerek Chanel berwarna cokelat.



Penampilan rambut anyar pelantun lagu Satu Jam Saja dan 1001 Alasan ini menuai komentar dari netizen. Akun @adella_della15 menulis, "Tambah Cantik, btw first @zaskiagotixreal."



Adapun akun @kalilarifdas berkomentar, "Abis dicepak ntar dibotakin kaya mamita."



"Ada apa dengan gotix kok rambutnya ilang potong pendek kaya laki? Ayo kenapa???" tulis akun Setianadevi_78.



Sementara itu, akun @tikajuartika berkomentar, "Ga suka ah.. bgus.panjang."



Akun @secillia4748 menulis, "@zaskia_gotix ptg laki ya neng? Coba dimumbulin yg blkg kyk Yuni shara gituuuu....pasti tmbh mantep neng.



HADRIANI P.