Gerhana Matahari dalam Jepretan Chicco Jerikho

TEMPO.CO, Jakarta - Rupanya Chicco Jerikho sempat menyaksikan fenomena alam gerhana matahari total pada Rabu pagi, 9 Maret 2016. Bintang A Copy of My Mind tersebut bahkan mengabadikan gerhana matahari.



Melalui akun Instagram-nya, Chicco mengunggah foto gerhana yang dipotretnya. "Eclipse 3/09/2016 07:02 Am #eclipse #chiccojerikho #GMT2016," tulisnya pada keterangan gambar.



"Suka banget dengan latar tempatnya," komentar salah satu akun.



Foto yang diunggah Chicco memang berbeda dengan foto gerhana lain. Terlihat gerhana muncul di sela dedaunan pepohonan dan atap rumah. Terlihat teduh karena matahari tidak memancarkan sinarnya.



"Keren gambarnya, sudut pengambilan gambarnya juga apik," komentar akun lain.



RINA ATMASARI