Gigi Hadid Unggah Foto Masa Kecil di Hari Ulang Tahun Ayahnya

TEMPO.CO, Los Angeles - Gigi Hadid mengunggah foto saat kecil bersama ayahnya, Mohamed Hadid. Foto tersebut di ambil dari belakang saat ayah dan anak itu berlomba memanjat tebing. Gigi Hadid mengunggah foto tersebut sekaligus untuk merayakan ulang tahun sang ayah yang ke-69.



"HAPPY BIRTHDAY TO YOU MY AMAZING DADDIO @mohamedhadid!!!!!! I am so proud to call you my dad and am so grateful to have a funny, smart, creative, charismatic, generous, and gentleman of a dad like YOU - whose also one of my favorite chefs in the world! I wish I could be with you today, but I'm always with you in spirit and hope you have the best day!!!!! tulis Gigi Hadid. Gigi Hadid bersama ayahnya semasa kecil. INSTAGRAM



Mohamed Hadid berulang tahun pada 6 November lalu. Meskipun tidak dirayakan secara istimewa tapi Gigi menyebut kalau dia selalu mendukung ayahnya yang seorang pengusaha real estate itu. "I wish I could be with you today, but I'm always with you in spirit and hope you have the best day!!!!!" tulis Gigi Hadid.



Gigi Hadid berterima kasih kepada ayahnya karena telah memberinya "hadiah terbesar" di dunia, yakni saudara kandungnya Anwar, 18, Bella, 21, - anak Mohamed dengan mantan istrinya Yolanda Hadid - juga kakak tirinya, Marielle dan Alana , dari istri sebelumnya Mary Butler.



Seperti Gigi Hadid, lewat media sosial, Bella hadid juga memberikan penghormatan kepada Mohamed pada hari kelahirannya. Bella Hadid menganggap ayahnya sebagai "orang paling lucu" yang dia kenal.



FF | ALIA