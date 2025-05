Gitar Elvis Berhasil Dilelang Seharga Rp4,5 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah gitar yang diberikan kepada Raja Rock and Roll Elvis Presley oleh sang ayah tahun 1969 terjual dengan harga US$334 ribu atau sekitar Rp4,5 miliar dalam lelang di New York.



Angka penjualan gitar itu melampaui perkiraan rumah lelang Julien untuk penjualan Sabtu di kisaran US$200 ribu sampai US$300 ribu.



Vernon Presley memperbaiki gitar akustik Gibson Dove tersebut menggunakan kayu hitam setelah anaknya meraih sabuk hitam dalam karate. Dalam konser tahun 1975 di Asheville, North Carolina, Presley memberikan gitar tersebut kepada penggemarnya Mike Harris, yang menyimpannya hingga saat ini.



Benda lain yang juga dilelang adalah piano pertama Elvis, yang terjual US$140.025, lebih sedikit dari estimasi antara US$200 ribu dan US$300 ribu. Selain itu ada rompi Michael Jackson yang terjual US$256 ribu dan jaket neoprene vinil merah karya Dennis Tompkins dan Michael Bush untuk dikenakan Michael Jackson dalam tur dunia HIStory 1996-1997.



Jaket tersebut terjual empat kali lebih banyak dari estimasi pelelang di kisaran US$40 ribu hingga US$60 ribu. Penawaran tertinggi tercatat US$354,4 ribu untuk lirik lagu Beatles "Being for the Benefit of Mr. Kite!" tulisan tangan John Lennon.



Balai lelang Julien sebelumnya memperkirakan bisa menjualnya antara US$300 ribu dan US$500 ribu, demikian seperti dilansir kantor berita AFP.



BISNIS