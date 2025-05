TEMPO.CO, Jakarta - Glenn Fredly tidak membantah kabar yang menyebutkan dia sudah putus dari Aura Kasih. Meski tidak lagi sebagai pacar, pelantun tembang-tembang melankolis ini mengaku masih berhubungan baik dengan Aura Kasih.



"Baik-baik aja sih, secara gue respect ke dia sebagai perempuan," kata Glenn Fredly di Hotel Amaroossa, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu, 27 April 2016.



Hingga saat ini, belum diketahui pasti penyebab kandasnya hubungan Glenn Fredly dengan Aura Kasih. Saat ditanya soal kemungkinan adanya orang ketiga, Glenn memilih menghindar.



"Ih, kepo deh. Gue menanamkan diri gue sesuatu yang baik melihat apa pun. Gue enggak mau justifikasi personal orang lain, bicara tentang apa pun jadi pelajaran penting gue dalam melangkah, mengambil keputusan dalam melihat perempuan," ujar Glenn Fredly.



Setelah putus dari Glenn, Aura Kasih sempat menulis kalimat melow pada akun media sosialnya. Tak sampai di situ, Aura belakangan juga rajin memutar musik galau.



Ditanya soal ini, Glenn berpesan agar Aura tidak galau lagi. "Yah, jangan galau, dong. Tapi, ya, mau gimana, orang punya cara sendiri buat mengekspresikan dirinya, apalagi perempuan," ucap Glenn.



Glenn Fredly menolak bicara lebih jauh soal ini. Sebab, kata Glenn, belum tentu Aura Kasih galau karena dirinya. "Bisa jadi dia galau bukan karena gue juga, jadi enggak boleh kegeeran," tuturnya.



