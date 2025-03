GOLDMEDALIST Bantah Keterlibatan Kim Soo Hyun dalam Utang Kim Sae Ron

TEMPO.CO, Jakarta - Agensi aktor Kim Soo Hyun, GOLDMEDALIST akhirnya merilis pernyataan resmi mengenai utang mendiang Kim Sae Ron yang menyeret nama Kim Soo Hyun. Pada Kamis, 14 Maret 2025, perwakilan agensi tersebut menegaskan bahwa bintang drama My Love from the Star itu tidak terlibat dalam masalah finansial mantan kekasihnya.