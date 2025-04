Grammy Awards, Adele atau Beyonce Lebih Unggul?

TEMPO.CO,Los Angeles- Sejumlah musisi difavoritkan pada ajang Grammy Awards 2017. Sebut saja rapper Drake, Rihanna maupun Twenty One Pilots. Persaingan ketat pun terlihat antara dua diva dunia, Beyoncé dan Adele. Dilansir dari USA Today, berikut ini prediksi persaingan Beyoncé dan Adele.



Album Of the Year



Beyoncé, Lemonade

Sejarah Academy mencatat penghargaan tertinggi pada artis R&B/Hip-Hop terbilang jarang. Faktanya hanya ada dua yang berhasil mendapatkan penghargaan ini yaitu album Speakerboxxx/The Love Below milik OutKast pada 2004 dan Miseducation of Lauryn Hill milik Lauryn Hill pada 1999.



Meskipun persaingan ketat datang dari penyanyi Pop Adele, sepertinya pemilih konservatif akan memilih Beyoncé. Dengan lirik yang kuat disertai naratif, album Lemonade diorediksi menjadi album terbaik tahun ini.



Song Of The Year



Adele, Hello

Album terbaik boleh saja jatuh pada Lemonade milik Beyoncé. Tapi kalau soal lagu, siapa yang tak pernah dengar lagu Hello milik Adele.



Pada 2015, lagu ini sempat berada dipuncak chart selama 10 minggu lamanya. Berkat kepopulerannya netizen juga membuat banyak meme serta parody lagu penyanyi asal Inggris ini.



Record of the year



Adele, Hello

Lagu Formation dari Beyoncé disebut-sebut sebagai lagu yang seharusnya menang dalam kategori ini. Namun kepopuleran lagu Hello sepertinya tetap akan mengalahkan lagu istri Rapper Jay Z tersebut.



DINI TEJA | USA TODAY