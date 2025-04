Grammy Awards, Adele Menang untuk Album Pop Terbaik

TEMPO.CO, Los Angeles - Penyanyi asal Inggris Adele akhirnya keluar sebagai juara untuk kategori Album Pop Terbaik lewat albumnya 25. Adele mengalahkan nomine lainnya seperti Justin Bieber (Purpose), Ariana Grande (Dangerous Woman), Demi Lovato (Confident ) dan Sia (This Is Acting).



Adele yang mengenakan gaun berwarna hijau serta rambut yang disanggul sumringah menerima penghargaan tersebut. Dalam ajang bergengsi di dunia musik ini, Adele harus bersaung ketat dengan penyanyi lainnya untuk kategori Album Of The Year. Seperti Beyonce, Justin Bieber, Sturgill Simpson dan Drake.



Penyanyi Beyonce mendapatkan sembilan nominee, sekaligus lawan berat Adele untuk Album of The Year. Sedangkan Rihanna, Drake dan Kanye West masing-masing mendapatkan delapan nominee. *



LA TIMES| ALIA