Grammy Awards, Beyonce dan Adele Masih Bertarung

TEMPO.CO, Los Angeles - Ajang bergengsi di dunia musik Grammy Awards sejak awal sudah menunjuk Adele dan Beyonce yang bertarung untuk membawa pulang piala Album of The Year.



Baru saja Grammy dibuka, Adele sudah dua kali naik panggung untuk menerima penghargaan di kategori Best Albom Pop Terbaik (25) dan Hit Single Terbaik (Hello).



Sepertinya angin segar bakal menuju Adele melihat potensi kemenangan awalnya. Meski Beyonce memimpin dan paling banyak mendapatkan nominee yakni sembilan, tapi pengamat melihat Beyonce akan sulit menandingi Adele yang masih menggaet Greg Kurstin yang menghasilkan lagi Hello dan Water Under the Bridge dari album 25.



Beyonce yang sedang hamil dan tampil memukau di panggung Grammy, sudah membawa satu piala lewat kategori Video Musik Terbaik (Formasi). *



LA TIMES | ALIA