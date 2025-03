Hailey Bieber Bantah Tuduhan Ejek Selena Gomez dan Benny Blanco

Hailey dan Selena sering dibandingkan satu sama lain selama bertahun-tahun karena hubungan mereka dengan Justin Bieber. Justin pernah lama berpacaran dengan Selena sebelum menikahi Hailey. Para pengikutnya terus-menerus mengamati aktivitas media sosial mereka, menganalisis segala hal mulai dari unggahan samar hingga tanda-tanda dukungan yang halus. Seperti ketika Hailey menyukai unggahan tentang pertunangan Selena dengan Benny Blanco.

Upaya Hailey Bieber dan Selena Gomez Menepis Rumor



Hailey dan Selena telah berkali-kali menepis spekulasi tentang konflik diantara mereka. Keduanya harus mengulang-ulang argumen seperti ketika Hailey dituduh menjelek-jelekkan lagu Selena 'Lose You to Love Me' pada 2019. Dia menyebut rumor itu omong kosong. Setelahnya, Selena segera mendesak penggemar untuk bersikap baik. “Tidak akan pernah membiarkan perempuan merendahkan perempuan lain," ujar Selena.

Di lain waktu, Hailey dituduh menargetkan Selena di TikTok pada 2023 dan menerima ancaman pembunuhan. Selena pun kemudian membelanya dan memberi tahu para pengikutnya bahwa tidak seorang pun seharusnya mengalami kebencian atau perundungan.

“Saya tidak berpikir ini tentang saya dan Selena Gomez,” ungkap Hailey. Ia pun menjelaskan ini bukan tentang pertikaian antara perempuan dan perpecahan antara dua perempuan. “Ini tentang kebencian yang keji dan menjijikkan yang dapat muncul dari narasi yang sepenuhnya dibuat-buat, dipelintir, dan diabadikan yang dapat sangat berbahaya," katanya. Pada 2022 lalu, keduanya menunjukan kebersamaan di Academy Museum Gala. Hailey berharap hal ini dapat mengakhiri perpecahan ia dan Selena di dunia maya.

Awal Mula Rumor Pertikaian Selena Gomez dan Hailey Bieber

Rumor-rumor ini dimulai karena hubungan mereka dengan Justin Bieber. Hailey mengakui membenci akan kenyataan tersebut. Menurutnya itu kembali pada kesalahpahaman. Ia dan Selena pun telah berulang kali mengatakan bahwa tidak ada masalah. “Sangat mengecewakan bahwa orang-orang masih bersikap seperti ini terhadap seorang pria. Sayangnya, begitulah dunia tempat kita tinggal," ungkapnya.

Justin Bieber dan Selena Gomez pertama kali dikabarkan berpacaran pada 2011 dan sempat menjalin hubungan putus-sambung selama delapan tahun. Hubungan mereka berakhir pada 2014. Pelantun lagu 'Sorry' itu terakhir kali menjalin kembali kisah asmara mereka pada akhir 2017, tetapi memutuskan untuk mengakhirinya pada awal 2018.

Justin dan Hailey pertama kali memicu rumor asmara pada Desember 2014, namun Hailey membantah bahwa mereka berpacaran. "Kami hanya dekat dan tidak ada yang lebih dari itu," kata Hailey pada saat itu. Justin juga menanggapi spekulasi tersebut dengan mengunggah foto bersama Hailey di Instagram. "Orang-orang gila. Aku sangat lajang dan ini teman baikku, kau pasti tahu itu," tulisnya.

Pada September 2018, Justin dan Hailey resmi menikah di gedung pengadilan Kota New York. "Itu adalah keputusan yang tiba-tiba, tetapi Justin selalu tahu bahwa Hailey dan dia memiliki ikatan khusus yang tak tertandingi," kata seorang sumber. Mereka melangsungkan upacara pernikahan di hadapan keluarga dan sahabat di South Carolina untuk merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka pada 2019.

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO | E! NEWS | PEOPLE

