Hakim Hentikan Sementara Gugatan Justin Baldoni terhadap The New York Times

TEMPO.CO , Jakarta - Seorang hakim federal memutuskan untuk menghentikan sementara gugatan aktor Justin Baldoni terhadap The New York Times senilai US$ 250 juta atau sekitar Rp 3,8 triliun dalam sidang yang berlangsung pada Selasa, 4 Maret 2025. Keputusan ini diambil setelah media tersebut mengajukan permohonan untuk menangguhkan proses pengumpulan bukti, sementara pengadilan meninjau permohonannya untuk dikeluarkan dari kasus tersebut.

Keputusan hakim ini menjadi kemenangan kecil bagi The New York Times dalam menghadapi gugatan Baldoni. Seorang juru bicara media tersebut menyambut baik putusan tersebut. “Kami menghargai keputusan pengadilan hari ini, yang mengakui nilai-nilai penting yang dipertaruhkan dalam kasus ini,” ujar perwakilan mereka kepada US Weekly .

Dalam pernyataannya sebelumnya, The New York Times juga membela pemberitaannya atas tuduhan yang diajukan Blake Lively terhadap Baldoni. “Blake Lively mengungkapkan keprihatinan serius mengenai perlakuan yang ia terima di lokasi syuting dan setelah perilisan film. Kami melakukan apa yang seharusnya dilakukan organisasi berita: menginformasikan publik tentang pengaduan yang diajukan ke Departemen Hak Sipil California,” kata seorang juru bicara pada 28 Februari.

Awal Mula Gugatan Justin Baldoni

Gugatan Baldoni berawal dari artikel investigasi The New York Times yang terbit pada Desember 2024. Dalam artikel berjudul We Can Bury Anyone: Inside a Hollywood Smear Machine, Lively menuduh Baldoni, yang juga sutradara dan lawan mainnya dalam film It Ends with Us (2024), melakukan pelecehan seksual serta mengkoordinasikan kampanye negatif terhadapnya.