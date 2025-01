Halloween Memakai Kostum Aaliyah, Kim Kardashian Bikin Heboh

TEMPO.CO, Los Angeles - Maksud hati ingin memberikan penghormatan, tapi netizen justru menghujat. Kim Kardashian dihujat netizen karena kostum Halloween nya. Bintang Keeping Up with the Kardashians ini dituduh melakukan rasisme setelah dia mengunggah penampilannya yang mirip penyanyi Aaliyah di akun Twitter-nya akhir pekan lalu.