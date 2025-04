TEMPO.CO, Jakarta - Bintang film Trinity, The Nekad Traveler, Hamish Daud, tengah terbaring di rumah sakit pasca menjalani operasi akibat exostosis yang diidapnya.

Exostosis merupakan pertumbuhan tulang yang tidak normal pada kanal atau saluran telinga. Dokter telah mengoperasi kelainan pertumbuhan tulang pada Hamis Daud ini.

Lewat akun Instagram-nya, Selasa, 11/4, Hamish Daud mengabarkan bahwa operasi dilakukan di salah satu rumah sakit di Jakarta.

"Operation was done in Jakarta at SS Medika by Dr.Helmi and things went smooth. Alhamdullilah," tulisnya.

Dalam menjalani pengobatannya, aktor 37 tahun ini ditemani sang kekasih, Raisa. Dia memuji kekasihnya itu sebagai suster terbaik karena telah mendampinginya.

"Makasih juga ke suster terbaik ini yg mau terbang jauh2 untuk bantu urusin semuanya. You're the best x," tulis dia di akun instagramnya.

