TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa waktu lalu, salah satu akun gosip mengunggah kolase foto yang memperlihatkan kedekatan Hannah Al Rasyid dengan Nino Fernandez. Terlihat foto tersebut diambil secara diam-diam di sebuah rumah makan.



Tidak diketahui siapa yang mengambil gambar tersebut. Dari foto itu, gosip kedekatan Hannah dengan Nino pun mulai mengemuka.



Saat dikonfirmasi, Hannah tak menampik kedekatannya dengan Nino. Kedekatannya dengan Nino, kata Hannah, bermula dari proses syuting film Bulan Terbelah di Langit Amerika (BTDLA), yang sama-sama mereka bintangi.



"Sama Nino gara-gara film ini kita jadi dekat," kata Hannah di sela peluncuran trailer dan original soundtrack (OST) BTDLA di XXI Kemang Village, Jakarta Selatan, akhir pekan kemarin.



Namun kedekatan yang dimaksud Hannah bukan sebagai pacar. Hannah menemukan banyak kesamaan yang membuatnya nyaman untuk menjadikan Nino sebagai sahabat.



"Awalnya, enggak bisa dibilang teman juga, tapi in the end gue sama dia sifatnya mirip banget. Jadi kayak best friend gue banget. Kayak kembar sama dia. Konyolnya sama, ngeheknya sama, ketawa-tawa terus," jelas Hannah.



