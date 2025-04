TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Hannah Al Rasyid baru saja menyelesaikan syuting film horor keduanya, Jailangkung. Saat syuting film ini, ada sebuah insiden yang membuatnya cedera.



Banyak yang percaya insiden tersebut terjadi karena ulah jelangkung. Pasalnya, hal itu terjadi ketika Hannah Al Rasyid dan dua pemain lain, Jefri Nichol dan Amanda Rawles, sedang berakting memainkan jelangkung.



"Menurut aku, itu human error aja, sih. Memang ada besi jatuh ke kepala gue pas lagi main jelangkung. Menurut gue itu human error," kata Hannah saat ditemui seusai press screening Jailangkung di Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 19 Juni 2017.



Ditemui di tempat yang sama, Amanda Rawles mengutarakan adegan tersebut merupakan adegan yang paling membuatnya takut. "Kak Hannah ketiban besi. Di situ aku ngerasa aduh jangan-jangan it has something to do with the jelangkung karena kejadian itu pas banget lagi main jelangkung," katanya.



Meski mengalami kecelakaan saat proses syuting, menurut Hannah, bermain film horor menyenangkan dan memiliki tantangan tersendiri. "Seru, kalau olahraga kan ada extreme works, nah ini extreme film gitu," katanya.



Hannah Al Rasyid yang berdarah Prancis ini mengaku sangat menikmati seluruh proses syuting film ini. "Hal yang lo lakuin bener-bener ekstrem dan harus menjaga stamina banget. Di sini lo dapat kesempatan bermain darah dan lumpur. Buat gue itu seru, ya," katanya.



