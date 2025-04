Harapan Glenn pada Media, Jangan Hanya Jualan Judul Berita

TEMPO.CO, Jakarta - Musikus berdarah Maluku, Glenn Fredly, ikut bersukacita merayakan Hari Pers Nasional yang jatuh setiap 9 Februari. Setelah memberi ucapan selamat, Glenn memberikan pesan yang menurutnya sangat penting untuk diperhatikan.



"Kali ini, bukan waktunya untuk jualan judul berita, tapi kedalaman nilai dan konten berita yang paling penting. Hal itu untuk membuka landscape cara berpikir masyarakat," ujar Glenn saat ditemui di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Februari 2017.



Menurut Glenn, konten berita lebih penting ketimbang judul yang menarik. "Kalau dulu ada istilah bad news is a good news, sekarang ganti menjadi value and content is everything," ucap Glenn.



Meski semakin mudah mencari data, Glenn melihat ada tantangan yang harus dihadapi jurnalis pada era digital ini. "Penting bagi jurnalis untuk mencari database dari riset yang dalam. Semoga jurnalis Indonesia tetap menjalankan Kode Etik Jurnalistik dan menjalankan idealismenya," tutur Glenn.



DINI TEJA