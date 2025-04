TEMPO.CO, Yogyakarta - Diaspora Jawa, mempertemukan keturunan Jawa yang tersebar di banyak negara, bakal digelar di Benteng Vredeburg, Yogyakarta pada Senin 17 sampai Minggu 23 April 2017. Acara bertema Ngumpulke Balung Pisah itu bakal diisi dengan beragam kegiatan budaya Jawa.







Keturunan Jawa yang hidup berpuluh-puluh tahun di banyak negara dijadwalkan bertemu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X lewat dialog pada 22 April 2017 di Keraton Ngayogyakarta. Koordinator Seksi Program Javanese Diaspora Event 3 Ngumpulke Balung Pisah, Rachmawan Singgih mengatakan acara ini merupakan satu-satunya yang menggunakan Jawa Ngoko.



Bahasa Jawa Ngoko dipilih karena lebih banyak dikuasai oleh diaspora Jawa di luar negeri. Jika memakai Kromo Inggil banyak peserta tidak paham. "Sultan memaklumi dan tidak berkeberatan dialog dengan Bahasa Ngoko," kata Rachmawan Singgih ketika dihubungi Tempo, Ahad, 16 April 2017.



Ratusan peserta dari banyak negara sudah tiba di Yogyakarta sejak Sabtu, 15 April. Mereka sebagian berasal dari Singapura, Malaysia, Belanda, Suriname, Australia, dan Mexico. Di antara mereka merupakan generasi ketiga dan keempat dari keluarga keturunan Jawa. Peserta ada yang pernah datang ke diaspora Jawa yang pertama pada 2014 dan yang kedua pada 2015. Diaspora Jawa sebelumnya juga berlangsung di Yogyakarta.







Diaspora Jawa kali ini lebih lengkap karena menyajikan berbagai kegiatan dibandingkan diaspora Jawa sebelumnya, yang hanya menggelar seminar. Kegiatannya di antaranya pertunjukan wayang kulit dengan dalang Ki Warseno Slank, workshop batik, pertunjukan silat, pemutaran film Banyumasan karya Sutradara Bowo Leksono.



Ada juga memasak makanan Jawa yang berakulturasi dengan masakan Suriname, Belanda, New Caledonia. "Memasak masakan Jawa yang berakulturasi baru kali ini digelar," kata Rachmawan.



Selain itu, peserta juga akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Kotagede, Imogiri, dan Museum Tani di Bantul. Yang tidak kalah menarik peserta juga akan mengunjungi pertanian organik terpadu Joglo Tani milik To Suprapto yang menerapkan nilai-nilai filosofis Jawa.



Acara penting lainnya adalah seminar diaspora Jawa pada 22-23 April, yang menghadirkan tokoh-tokoh keturunan Jawa yang punya peran penting di negaranya. Mereka di antaranya Antropolog Belanda, Hariëtte Mingoen & Soehirmanto Patmo, Prof. Datuk Soekiman Sarmani dari National University of Malaysia, dan Antoon Sisal dari Suriname.







Komunitas Jawa di berbagai penjuru dunia itu masih memegang kuat identitas Jawa, misalnya tetap menjaga kelestarian budaya Jawa. Diaspora Jawa bertujuan menjalin ikatan persaudaraan yang kuat antar-Diaspora Jawa secara individual maupun kelompok.



Diaspora Jawa tidak hanya yang ada di luar negeri. Tapi juga di dalam negeri. Diaspora punya arti orang-orang keturunan suku atau golongan atau etnis tertentu yang pindah dari wilayah asalnya. Di tempat yang baru, mereka tetap mempertahankan adat istiadat leluhurnya. Diaspora berasal dari bahasa Yunani Kuno artinya menyebarkan atau menabur benih



Komunitas Diaspora Jawa dari Indonesia yang akan hadir di antaranya Jawa Tondano (Jaton) merupakan keturunan Kyai Mojo dan pengikutnya dibuang oleh Belanda ke Minahasa. Mereka membentuk perkampungan Jawa di daerah Tondano. Ada pula Jawa Deli (Jadel) keturunan pekerja Jawa yang dikirim ke Deli Serdang (Sumatera Utara). |



Jawa Tongar (Sumatera Barat), keturunan pekerja Suriname yg pulang ke Indonesia, dan Jawa Lampung yakni komunitas keturunan transmigran Jawa di Lampung.



Diaspora punya arti orang-orang keturunan suku atau golongan atau etnis tertentu yang pindah dari wilayah asalnya. Di tempat yang baru, mereka tetap mempertahankan adat istiadat leluhurnya. Diaspora berasal dari bahasa Yunani Kuno artinya menyebarkan atau menabur benih.







Diaspora Jawa terselenggara berkat jaringan keturunan Jawa yang aktif berkomunikasi melaluli sosial media facebook sejak 2007. Mereka bergabung dalam Javanese Diaspora Network. Satu di antara pendirinya adalah Indrata Kusuma Prijadi.



Diaspora Jawa yang pertama mendatangkan 100 peserta dari Suriname, Belanda, Singapura dan Malaysia. Sedangkan, diaspora Jawa kedua melibatkan 300 orang dari 14 negara termasuk Indonesia.



Ngumpulke balung pisah berarti ibarat tulang-tulang yang berserakan, mereka akan dikumpulkan dalam satu tubuh yang utuh. "Tubuh yang mempunyai jiwa dan rasa. Yang bermanfaat bukan hanya bagi mereka. Tapi, bagi negeri yang pernah memberi kehidupan leluhur mereka," kata Indrata Kusuma Prijadi yang juga ketua panitia acara itu.



SHINTA MAHARANI