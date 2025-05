Hari Pahlawan, Jupe dan Ayu Ting Ting Pamer Baju Perang

TEMPO.CO, Jakarta - Peringatan Hari Pahlawan Nasional pada 10 November ternyata punya kesan khusus bagi Julia Perez atau Jupe dan Ayu Ting Ting, Selasa, 10 November 2015. Kedua artis dangdut itu memperingati Hari Pahlawan dengan berpose mengenakan busana ala veteran atau busana perang yang biasa dipakai para tentara yang berjuang melawan penjajah di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia.



Pelantun lagu Aku Rapopo ini mengunggah gambar diri di akun Instagram-nya. Dalam foto ini tampak Jupe berdiri tegak bersama Ayu Ting Ting. Keduanya kompak memberi hormat.



"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. #selamatharipahlawan #merdeka," tulis Jupe pada keterangan foto.



Para netter lalu mengomentari cara hormat kedua pedangdut tersebut.



"Salut sama kalian berdua. Tapi hormatnya salah tuh. Gak begitu caranya," komentar salah satu netter.



"Keren apa lagi cara hormatnya Jupe. Like it so much," tulis akun lain.



RINA ATMASARI