Harvey Weinstein Sangkal Tudingan Lecehkan Lupita Nyong'o

TEMPO.CO, Los Angeles - Harvey Weinstein menyangkal pernyataan Lupita Nyong'o mengenai pelecehan yang dialaminya. Lupita Nyong'o menuduh bahwa Harvey Weinstein telah melakukan pelecehan seksual kepada Bintang '12 Years a Slave' itu.



Lewat juru bicaranya, Harvey menyangkal pernyataan Lupita Nyong'o. "Weinstein memiliki ingatan yang berbeda mengenai kejadian tersebut. Lupita adalah seorang aktris yang hebat dan merupakan kekuatan utama industri ini. Tahun lalu, Lupita mengirim undangan pribadi kepada Weinstein untuk melihat penampilannya di acara Broadway-nya Eclipsed. "



Lupita sendiri tidak mau berkomentar mengenai sanggahan dari Harvey itu. Sebelumnya Lupita Nyong'o bercerita kalau dia diundang Harvey ke rumahnya di Westport, Connecticut, untuk menonton pemutaran film pesaing. Namun 15 menit kemudian, dia mengklaim bahwa Harvey membawanya ke kamar tidurnya dan bertanya apakah dia dapat memberikan pijatan sementara anak-anaknya berada di gedung yang sama. Baca: Harvey Weinstein dan Kisah Horor Hollywood



Dalam ceritanya untuk The New York Times, dia menulis: "Harvey membawa saya ke kamar tidur dan mengatakan ingin dipijat oleh saya. Saya pikir awalnya dia bercanda, bukan untuk pertama kalinya. Karena saya bertemu dengannya, saya merasa tidak aman. Saya panik sedikit dan berpikir cepat untuk menawarkan memberinya yang lain sebagai gantinya: Ini akan memungkinkan saya untuk mengendalikan dia dan untuk mengetahui dengan pasti di mana tangannya berada setiap saat."



"Saya mulai memijat punggungnya untuk mengetahui bagaimana melepaskan diri dari situasi yang tidak diinginkan ini. Tak lama kemudian dia mengatakan bahwa dia ingin melepaskan celananya. Saya mengatakan kepadanya untuk tidak melakukan itu dan memberitahukan kepadanya bahwa itu akan membuat saya sangat tidak nyaman. Dia tetap bangun untuk melakukannya dan saya menuju pintu, mengatakan bahwa saya sama sekali tidak nyaman dengan itu." Baca: Clinton Foundation Tak Akan Kembalikan Donasi Harvey Weinstein



Sebelum kejadian tersebut, Lupita mengaku makan siang bersama Harvey dimana Lupita mengklaim bahwa dia memesan jus tapi Harvey bersikeras bahwa dia memiliki vodka dan mencapnya "keras kepala" saat dia menolak melakukannya.



Harvey telah dituduh melakukan pelecehan seksual oleh lebih dari 40 wanita selama periode 30 tahun. Setelah tuduhan tersebut, dia dipecat dari The Weinstein Company, dan istrinya, Georgina Chapman telah meninggalkannya. Begitu disebutkan dalam FemaleFirst.