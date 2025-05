Heboh Pernikahan Ayudia-Ditto: Apa yang Bikin Tertawa?

TEMPO.CO, Jakarta - Ayudia Bing Slamet menikah dengan Muhammad Pradana Budiarto atau biasa disapa Ditto. Pernikahan Ayudia dan Ditto berlangsung Minggu sore, 13 September 2015, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.



Ayudia mengunggah foto saat ijab kabul pernikahan dengan Ditto melalui akun @ayudiac, "ayudiacwe had fun Mas! #ayudiaditto@thms28. Semoga kami selalu bahagia," tulisnya di Instagram pada Senin pagi, 14 September. Unggahan ini langsung mendapat 7114 like dan dikomentari 198 orang.



Ayudia menikahi Ditto yang dikenal sebagai drummer di acara Sarah Sechan yang biasa tayang di Net Tv. Keponakan Adi Bing Slamet ini merasa mantap menikah dengan Ditto dan berharap bisa menghadapi masalah dalam hidup pernikahan. "We never know what might happened in the future but as long as we are together," tlisnya lagi. "Insya Allah we can always smile the tears and laugh the anger. bismillah #ayudiaditto #thebelos."



Dalam foto yang diunggah Ayudia, ia mengenakan busana pengantin adat Sunda berbahan brokat putih. Di foto tersebut putri pasangan Hilmansyah Bing Slamet dan Susi Seniwati ini tampak menutupi mulut dengan telapak tangannya. Jari tangan Ayudia terlihat mengenakan cat kuku. Aksi Ayudia tampak bahagia seolah menahan tawa lepas yang ditutupi oleh telapak tangannya. Sementara di sebelahnya tampak Ditto ikut tertawa bahagia.



Para netizen ikut memberikan ucapan selama pada foto pernikahan yang diunggah Ayudia. Akun @sarkhu, "Happy wedding kak ayu. " Lalu akun @dewizayana, "Ouhhh suami nya dito@dittopercussion yg di net tv ya... @ayudiac. Kemudian pada @rieskirucita, "Ka@ayudiac happy wedding, semoga jadi keluarga samawa amin."



Sementara akun @rinazarima menulis, "Slmat mnempuh hdup br ya mbk ayu...smoga kekal smpe kkek nnk ya.mbk ayu ingat ga dlu sya prnh mnta foto breng wktu kt lg jln ke istana SIAK SRI INDRAPURA diriau kbtuln jmpa sm mbk ayu dn foto deh.wjhnya cntik dn natural bget...follback ya...mbk..."



HADRIANI P.