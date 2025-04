Hugh Hefner dan Kehidupan di Playboy Mansion

Setelah 45 tahun lebih menjalankan bisnis hiburan di Playboy Mansion, hingga kematiannya, Hugh Hefner hanya jadi penghuni di sana. Agustus dua tahun lalu, pendiri majalah Playboy itu menjual properti melalui Playboy Enterprises kepada pemodal swasta Daren Metropoulos senilai US$ 100 juta. Hefner mengajukan syarat bisa menyewanya senilai US$ 1 juta per bulan.