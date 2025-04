HUT ke-60, Candra Darusman Luncurkan Buku dan Lagu

TEMPO.CO, Jakarta - Candra Darusman merayakan ulang tahun ke-60 pada Senin, 21 Agustus 2017. Berbarengan dengan perayaan hari jadinya itu, Candra Darusman meluncurkan sebuah buku berjudul Perjalanan Sebuah Lagu.



Melalui buku Perjalanan Sebuah Lagu Candra ingin membagikan pengalamannya selama

berkarya di dunia musik. "Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana penerapan hak cipta dapat berjalan dan memberi wawasan lain tentang industri musik," katanya.



Candra Darusman adalah seorang musisi, penata musik, pejuang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta karya musik. Candra telah merilis lebih dari 20 album baik saat menjadi solois, bersama Chaseiro dan Karimata. Ia juga menciptakan banyak lagu untuk penyanyi ternama Indonesia seperti Ruth Sahanaya, Chicha Koeswoyo, Utha Likumahuwa, dan Grace Simon.



Semasa kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Candra bertemu dengan Helmie Indrakesuma, Aswin Sastrowardoyo, Edwin Hudioro, Irwan B. Indrakesuma, Rizali Indrakesuma, dan Omen Norman Soni Sontani yang

kemudian membentuk Chaseiro (1978) dan menggebrak industri musik Indonesia dengan lagu Pemuda.



Pada 1977, Candra turut mendirikan Jazz Goes to Campus (JGTC) di Universitas

Indonesia. JGTC merupakan festival jazz pertama dan tertua di Indonesia. Selain

bersama Chaseiro, pada 1985, bersama Erwin Gutawa, Aminoto Kosin, Denny TR dan Uce Hariono, Candra membentuk grup musik jazz rock / fusion Karimata yang merilis 5 album.



Saat ini, Candra Darusman menetap di Singapura dan bekerja sebagai Wakil Direktur

organisasi WIPO (World Intellectual Property Organization) menangani wilayah Asia

Pasifik, khususnya ASEAN.



Selain buku Perjalanan Sebuah Lagu, Candra juga meluncurkan dua buah lagu berjudul Kau dan Rintangan. Lagu Kau dinyanyikan kembali oleh Glenn Fredly yang diaransemen ulang oleh Barry Likumahuwa. Adapun Rintangan yang diaransemen kembali oleh Erwin Gutawa, dinyanyikan oleh ShiLi dan Adi.



Kedua lagu ini merupakan bagian dari album “Detik Waktu: Perjalanan Karya Cipta Candra Darusman” yang di produksi oleh Signature Music Indonesia. Selain Glenn Fredly, ShiLi dan Adi, beberapa penyanyi lain juga terlibat dalam pembuatan album ini, di antaranya adalah Maliq n D’essentials, Andien, Fariz RM, Sheila Majid, Afgan, Yovie Widianto, Addie MS, Tohpati, Sammy Simorangkir, Once Mekel, Marcel Siahaan, Nikita Dompas, Barry Likumahuwa, 5 Romeo.



NUNUY NURHAYATI