TEMPO.CO, Jakarta - Aktor terkenal Hyun Bin dan aktris Kang So-ra berkencan, seperti dikonfirmasi agensi manajemennya, Kamis, 15 Desember 2016.



Hyun, 34 tahun, dan Kang, 26 tahun, pertama kali bertemu untuk urusan kerja pada Oktober 2016, kemudian berkomitmen untuk hubungan lebih serius dua pekan lalu, seperti dilansir Yonhap. "Kami sangat berhati-hati membuat pengumuman pribadi dalam keadaan seperti ini," kata agensi Hyun, VAST Entertainment & Media, dalam pernyataannya.



"Tapi kami ingin Anda semua menyambut baik sejoli ini dan memberi dukungan serta cinta untuk aktivitas akting mereka."



Agensi itu merujuk pada skandal korupsi yang melibatkan Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye.



Nama Hyun melejit saat membintangi drama televisi My Name is Kim Sam-soon pada 2005. Ia makin terkenal saat berakting dalam Secret Garden pada 2010. Dalam film Cooperation yang akan tayang bulan depan, dia berperan sebagai detektif Korea Utara yang bergabung dalam investigasi rahasia bersama polisi Korea Selatan.



Sedangkan Kang dikenal lewat perannya dalam film komedi Sunny pada 2011 dan drama Misaeng dua tahun silam.



ANTARA