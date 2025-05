TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Raisa mempunyai kiat jitu untuk menjaga kualitas suaranya. Pelantun tembang Could It be Love ini punya ramuan rahasia.



Ditemui di Rossi Musik, Fatmawati, Jakarta Selatan, kekasih Keenan Pearce ini menyebutkan tiga ramuan rahasianya, yaitu madu, buah lemon, dan air hangat.



"Kalau sebelum manggung atau lagi istirahat di kamar hotel, aku suka minum air hangat dicampur madu dan lemon," kata Raisa, Jumat, 26 Agustus 2016.



Tiga kombinasi bahan tersebut, menurut Raisa, ampuh membuat suaranya tetap stabil, terutama saat dirinya merasa capek.



Racikan air hangat dan lemon memang dipercaya baik untuk kesehatan. Ramuan ini juga baik untuk memperlancar pencernaan, antibakteri terhadap berbagai penyakit, baik untuk kulit, serta yang pasti bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan meredakan sakit tenggorokan.



"Kalau lagi malas, paling aku hanya akan mencampur madu dan lemon saja," ucap penyanyi bernama lengkap Raisa Andriana ini.



DINI TEJA