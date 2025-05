Ini 5 Objek Wisata Seru di Hong Kong

TEMPO.CO, Jakarta - Jika sudah bosan melancong di dalam negeri, tidak ada salahnya melancong ke luar negeri. Bagi Anda yang sudah sering melakukan perjalanan ke luar negeri seperti ke Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura, Hong Kong dapat dijadikan alternatif tempat baru untuk berlibur.



Berikut daftar tempat wisata yang harus Anda kunjungi ketika di Hong Kong:



1. Ngong Ping atau Giant Budha

Desa ini terletak cukup jauh; tepatnya di pulau Lantau, dan untuk mencapainya kita harus menggunakan kereta gantung dengan jalur terpanjang di Asia.



Perjalanan di dalam kereta gantung kurang lebih selama 25 menit. Kereta gantung ini melewati lautan, bukit, dan Anda juga bisa melihat Hong Kong International Airport dari ketinggian. Anda yang takut ketinggian sebaiknya membawa buku sebagai pengalih perhatian.



Patung Budha di sini merupakan patung Budha terbesar di dunia yang terbuat dari perunggu. Untuk mencapai patung Budha ini Anda harus menaiki 268 anak tangga.



Di Ngong Ping Village Anda juga dapat mengunjungi Po Lin Monastery, yang merupakan sebuah tempat peristirahatan para biksu Budha.



Anda juga dapat mengunjungi Wisdom Path, yaitu sebuah bukit yang dipasang batang-batang pohon yang telah ditulis ajaran-ajaran kebajikan dari kitab sutra.



2. Victoria Peak

Victoria Peak adalah bukit yang menjadi objek wisata utama di Hong Kong. Dua objek wisata yang dapat dikunjungi di sini adalah Peak Tower dan Peak Galleria.



The Peak Tower ini berlokasi di puncak Victoria Peak, merupakan titik tertinggi di wilayah Hong Kong. Dari Peak Tower Anda dapat menikmati pemandangan terbaik Hong Kong.



Mengunjungi Victoria Peak jangan lewatkan untuk mencoba naik tram, yang merupakan salah satu model transportasi tertua di Hong Kong.



3. Disneyland

Sesungguhnya menjelajah Disneyland dalam waktu satu hari itu tidak memungkinkan, sehingga ada baiknya Anda menentukan prioritas atraksi mana yang ingin Anda tonton terlebih dulu.



Untuk anak-anak, wahana yang disarankan diantaranya wahana It’s a small word Astro Blaster, Golden Mickey, dan Lion king. Sedangkan untuk orang dewasa beberapa wahana seru yang patut dicoba adalah Galaxy, serta roller coster Indiana Jones.



Setiap harinya sebelum Disneyland tutup, ada pertunjukan kembang api di area depan istana Sleeping Beauty dengan iringan thames sing khas Disney.



4. Ocean park

Ocean Park adalah ikon kebanggaan warga Hong Kong karena merupakan theme park yang dikembangkan sendiri oleh Hong Kong.



Ocean Park terdiri dari dua area super besar yang menampilkan atraksi berbeda, yaitu The Waterfront dan The Summit. Untuk menikmati atraksi di dua area yang berbeda, telah disediakan kereta Ocean Express. Atraksi utamanya ada Grand Aquarium, yang menunjukkan keragaman hayati laut.



5. Sky100 Hong Kong Observation Desk

Sky100 () Hong Kong Observation Deck terdapat di lantai ke 100 gedung ICC. Gedung ICC sendiri merupakan sebuah gedung tertinggi ke-5 di dunia, setelah Taipei 101 dan Shanghai World Financial Tower.



Dari Sky100 Hong Kong Observation Deck Anda dapat menyaksikan pemandangan Hong Kong dengan sudut pandang 360 derajat. Disarankan jika Anda ingin menikmati sensasi gemerlap Hong Kong datanglah ke tempat ini di saat malam hari.

ANTARA