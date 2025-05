TEMPO.CO, Los Angeles - Bintang "Iron Man" Robert Downey Jr dinobatkan sebagai aktor Hollywood berpenghasilan terbesar di dunia oleh majalah Forbes. Dia menempati posisi pertama pada daftar aktor terkaya Bollywood dan Hollywood yang dirilis untuk pertama kalinya.



Downey, 50 tahun, meraup fulus sekitar US$ 80 juta antara Juni 2014 dan Juni 2015 berkat kesuksesan film superhero Avengers: Age of Ultron yang meraup lebih dari US$ 1,3 miliar di seluruh dunia.



Peringkat kedua ditempati aktor veteran Tiongkok dan bintang seni bela diri, Jackie Chan, 61 tahun, yang disebut Forbes telah mendapatkan US$ 50 juta tahun lalu dari film kerja sama Hollywood dan Tiongkok seperti Dragon Blade serta penjualan pernak-pernik.



Adam Sandler, 48 tahun, yang film terbarunya Pixels mendapat hasil mengecewakan pada box office global masih mendapatkan penghasilan US$ 14 juta tahun lalu, sebagian karena produksi bersama studio Sony dan Netflix.



Aktor Bollywood Amitabh Bachchan, Salman Khan, dan Akshay Kumar dari jajaran sinema India juga menempati daftar sepuluh teratas. Bachchan, 72 tahun, dan Khan, 49 tahun, sama-sama menempati posisi tujuh dengan pendapatan masing-masing US$ 33,5 juta. Sedangkan Kumar, 47 tahun, berada pada posisi sembilan dengan US$ 32,5 juta.



Forbes mengumpulkan daftar pendapatan ini dari berbagai sumber seperti Nielsen, Box Office Mojo, dan IMDB. Mereka lalu menghitung pendapatan dengan mengurangi estimasi pajak dan biaya manajemen. Forbes akan mempublikasikan daftar aktris berpenghasilan terbesar dalam waktu dekat.



